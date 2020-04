[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

MILANO – I contagiati in tutto in Lombardia sono ad oggi 52325, oggi + 791 (ieri 1000); i ricoveri in ospedale 11833, oggi -81 (con calo per il secondo giorno fila); in terapia intensiva 1305 persone, oggi – 38; i decessi in tutto sono stati in Lombardia 9484, oggi +282, altri numero giornaliero in calo. I guariti sono stati sinora 14498, oggi +635. I tamponi effettuati in Lombardia sono arrivati 159.331, con un incremento giornaliero di +4342.

Questi i dati odierni dei contagi in Lombardia, forniti come sempre dall’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera. “Giorno dopo giorno continua la riduzione di tutti i dati, tutti gli indicatori sono positivi ed evidenziano come lo sforzo di tutti sta producendo risultati ma dobbiamo fare in modo che questi numero siano ancora più forti e significativi, basterà poco per fare riprendere la diffusione del virus, e questi dati non possono dare un segnale di allenamento dello sforzo”. Gallera mette un guardia, “l’imminente week-end di pasqua dobbiamo passarlo in casa. Potrebbe essere il preludio, dopo qualche giorno, una settimana o poco più per ritornare lentamente ad una vita pur diversa, dovremo abituarci per molto a mascherine e distanziamento, ma in qualche modo che segni una ripresa delle attività. Bisogna capire la necessità di questo ultimo grande sforzo!”

Nelle province, nel Varesotto si è giunti a 1326 casi, oggi +33; Como 1525, oggi +52, Brianza 3206, oggi +49.

