La Settimana Santa è su Radiorizzonti

SARONNO – Nonostante diverse variazioni la programmazione di Radiorizzonti non si ferma qui. Anche in questa settimana sono in programma trasmissioni di ogni genere per farvi restare sempre aggiornati su ciò che accade in città e non solo. Questa settimana la fa da padrone la Settimana Santa, con tantissimi appuntamenti, per vivere al meglio questo periodo molto importante per tutta la comunità. Poi si passa alle trasmissioni consuete, si parte subito con Martedì 7 aprile, alle 10.29, con replica alle 19.20 Gigi Volpi “ospiterà” telefonicamente una nutrita delegazione di Unitre Saronno da Anna Torrebruno, passando per Gaetana Conversano, Luciana Ceriani, e per concludere Rosanna Leotta, con loro si parlerà di vari ed interessanti argomenti. A seguire Mercoledì 8 Aprile alle 11.03, replica alle 19.51, con Iaia Barzani che intervista Don Enrico Magnani, parroco della Basilica S.Maria della passione a Milano di via Bellini 2. Successivamente, venerdì 10 e sabato 11, alle 9.30, per iniziare due giorni di radio ricco di appuntamenti, all’interno del programma “Buona Giornata”, la nutrizionista Silvia Ambrogio ci illustrerà su come gestire la dieta, la cucina, la spesa, in questo momento particolare. Conduce in studio Gigi Volpi. E per finire, il consueto appuntamento del sabato con “Dalla parte del cittadino”, a cura di Gianni Branca.

SETTIMANA SANTA E TRIDUO PASQUALE:

Martedì 7 – Mercoledì Santo 8 aprile: Alle 8.25 Lodi e S. Messa.

Giovedì Santo – 9 aprile: Alle 8.25 Celebrazione del Mattino. E per la sera alle 18 S. Messa in Coena Domini.

Venerdì Santo – 10 aprile: Alle 8.25 Celebrazione del Mattino. A seguire alle 15.00 Passione del Signore (replica alle 18.00), e per finire alle 21.00 Via Crucis con papa Francesco. Sabato Santo – 11 aprile: Alle 8.25 Celebrazione del Mattino. Per finire alle 18.00 Veglia e S. Messa di Risurrezione.

Domenica di Pasqua 12 e Lunedì dell’Angelo 13 aprile: Alle 10, 18 e 20.30 S. Messa.

Domenica pomeriggio: Alle 17.30 Catechesi sui comandamenti con don Federico

Per famiglie e ragazzi: Alle 17.45 da Lunedì a Sabato TEN (10 minuti di preghiera per famiglie e ragazzi)

Messa di papa Francesco: Alle 7.00 ogni mattina S. Messa in diretta di papa Francesco da S. Marta in Vaticano

APPUNTAMENTI CONSUETI RADIO:

Ogni giorno dalle 10 vi aspetta il consueto appuntamento delle news locali con Sara Giudici, direttrice de “Ilsaronno.it”.

Martedì 7 aprile – Alle 21.30, tutti sintonizzati assieme a Damiano Caron e Sara Giudici, per la regia di Alberto Macente, e “Lifestyle, stili di vita”. Mercoledì 8 aprile – Alle 11.03, con replica alle 19.51, Iaia Barzani intervista Don Enrico Magnani, parroco della Basilica S.Maria della passione a Milano di via Bellini 2. A seguire ‘Pillole di cultura’ a cura di Marta Collina. E per finire alle ore 21.30, il nuovo programma “Quattro chiacchiere in famiglia – istruzioni per l’uso in questi tempi di attesa”, condotto dal vicesindaco di Saronno, Pierangela Vanzulli, in diretta con professionisti che possano dare dei consigli utili.

Giovedì 9 aprile – Alle 10.29, con replica alle 19.18, tocca a Gabriella ed Emilio, che ci riprongono le loro interviste alle associazioni del saronnese e non. Venerdì 10 aprile – Alle 11.29, con replica alle 21.00, ci sarà l’appuntamento settimanale con “Il vangelo della domenica” con Don Federico Bareggi, a seguire “Popoli”, notizie dal mondo che gli altri non raccontano condotto da Igea.

Sabato 11 aprile – Per iniziare la giornata alle 9.30, all’interno del programma “Buona Giornata”, la nutrizionista Silvia Ambrogio ci illustrerà su come gestire la dieta, la cucina, la spesa, in questo momento particolare. Conduce in studio Gigi Volpi. A seguire alle 10.29, con replica alle 19.18, “Dalla parte del cittadino” a cura di Gianni Branca . E per finire il sabato, alle 11.28 con replica alle 21.00, Massimo Tallarini conduce il programma musicale “Nel blu dipinto di blu”.

A seguito del CoronaVirus i programmi in diretta potrebbero subire variazioni non dipendenti dall’emittente.