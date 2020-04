Rovellasca, per il suo compleanno il sindaco chiede… un’offerta per la beneficenza

ROVELLASCA – “Per il mio compleanno quest’anno, sto chiedendo donazioni per Comitato Maria Letizia Verga”. Così il sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli.

Ho scelto questa organizzazione no profit perché il suo obiettivo è molto importante per me e spero che prenderai in considerazione la possibilità di offrire un contributo per festeggiare con me. Ogni piccola donazione mi aiuterà a raggiungere il mio obiettivo. Qui sotto sono disponibili informazioni su Comitato Maria Letizia Verga.

Offrire ai bambini ammalati di leucemia in cura presso il Centro Maria Letizia Verga di Monza, l’assistenza medica e psico-sociale più qualificata al fine di garantire loro le più elevate possibilità di guarigione e la miglior qualità di vita.

(foto archivio: il sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli, in questi giorni sempre in prima linea per l’emergenza coronavirus. Ha realizzato pure alcuni videomessaggi per tenere sempre informati i concittadini con l’invito a tenere comportamento corretti contro la diffusione del virus)

