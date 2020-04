Scippo in strada, a Misinto una donna ferita e strattonata

MISINTO – Un polso gonfio, tagli sulle mani di cui uno piuttosto profondo e tutti i soldi appena prelevati strappati via. È successo questa mattina a Misinto, allo sportello bancomat di piazza XXV aprile. La vittima, una donna di 66 anni residente poco lontano, si era recata a piedi allo sportello per prelevare i contanti utili alle spese della settimana verso le 8.45. Appena terminata l’operazione, mentre percorreva la via Lissoni, la vittima è stata strattonata da dietro, è caduta ed ha visto un ragazzo, con un cappuccio nello sulla testa ed uno smanicato addosso, in sella ad una mountain bike scura allontanarsi a tutta velocità per la stessa strada portando con sé la sua borsa. Nelle ore successive, grazie all’acume di una ragazza, la borsa è stata ritrovata; la ragazza aveva trovato un bigliettino da visita all’interno ed è riuscita a rintracciare la legittima proprietaria. Purtroppo, come c’era d’aspettarsi, nessuna traccia dei soldi, i 250 euro appena prelevati e i 20 che portava con sé. C’erano però documenti e carte.

