Coronavirus, decreto liquidità, scadenze posticipate e moratorie: alle 15 in diretta il tributarista Nicola Mastroianni

SARONNO – Sono tante le categorie che si sono messe a disposizione della collettività con servizi e consulenze per affrontare l’emergenza. Tra questi anche il tributarista saronnese Nicola Mastroianni che da qualche settimana fornisce informazioni pratiche in diretta Facebook.

Oggi ilSaronno, con la direttrice Sara Giudici, ha deciso di dedicare una diretta, sulla nostra pagina Facebook, per raccontare la scelta del saronnese di mettersi a disposizione della collettività per spiegare normative e passaggi spesso di difficile comprensione. Nel corso dell’intervista ci sarà l’occasione anche per parlare del recente decreto liquidità, delle scadenze che sono state posticipate, di moratorie ed indennità e più in generale delle ultime novità arrivata da normative nazionali e regionali.

Mastroianni si occupa di consulenza ed assistenza contabile amministrativa fiscale e societaria; è esperto fiscale in fiscalità immobiliare; e partner dello Studio Scolari & partners.

(foto: la copertina della diretta dell’evento che trovere alle 15 sulla pagina Facebook de ilSaronno e de ilGroane)

08042020