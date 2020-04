SARONNO – Per una volta quel trend che più o meno con decisione andava sempre all’insù si è fermato; i dati più aggiornati sui contagi del coronavirus parlano di una completa stabilità, ieri non è stato registrato alcun nuovo caso nella zona. Ma ci sono diverse persone osservazione e quindi la situazione rimane sotto lo stretto monitoraggio delle autorità sanitarie. In provincia di Varese, d’altra parte, si sono complessivamente verificati soltanto 33 nuovi casi, oggi, in linea anche con il trend al ribasso al quale si assiste in tutta la Lombardia. Nel Varesotto la città più colpita rimane Busto Arsizio con 136 casi accertati, segue di poco Varese città con 122 casi e quindi Saronno. Boom a Coquio Trevisago: oltre sessanta casi si sono contati soltanto alla casa di riposo, totale ad oggi 65 persone contagiate.

Ecco il riepilogo dei dati (a ieri sera) della diffusione del coronavirus nella zona del Saronnese (tra parentesi in caso di variazione dal giorno precedente):

Saronno 93

Uboldo 11

Origgio 22

Caronno Pertusella 57

Gerenzano 16

Cislago 17

Rovello Porro 10

Rovellasca 12

Turate 25

Ceriano Laghetto 10

Come leggere i dati locali – Quelli pubblicati dal nostro giornale sono solo di fonte ufficiale, nella stragrande maggioranza sono forniti direttamente dai sindaci e dalle amministrazioni locali interessate. Perchè talvolta ci sono anche variazioni anche all’ingiù? Sono il frutto degli approfondimenti compiuti da ilSaronno proprio con i sindaci per appurare che il dato rispecchi gli effettivi residenti. Capita infatti (come a Gerenzano e Cislago, ad esempio) che vi siano persone solo formalmente residenti in una certa località ma in realtà abitanti, e domiciliate da tempo altrove, ed anche in città lontane. In questo caso, vengono “rimosse” dal conteggio locale, che quindi da un giorno all’altro potrebbe dare l’impressione di non “combaciare”.

