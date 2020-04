Coronavirus, il sindaco Zauli informa: 8 contagiati e 4 decessi a Rovellasca

ROVELLASCA – Il sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli, fa il punto sull’epidemia coronavirus nel paese della bassa comasca.

La situazione è di 4 decessi e 8 contagi a Rovellasca.

Sono arrivate altre mascherine tramite la protezione civile che si aggiungono alle mascherine già a disposizione del comune , pertanto giovedì e sabato mattina proseguirà la distribuzione (sempre previa prenotazione al numero telefonico 0296961858). È iniziata anche la distribuzione dei buoni spesa (che sono prenotabili contattando il numero di telefono 0296961820). Inoltre ricordo la possibilità di far portare per Pasqua dei fiori sulle tombe dei propri defunti. Rimangono ovviamente attivi i servizi di spesa a domicilio per over 65, medici e infermieri e gli esercizi per le consegne a domicilio. Infine è possibile fare una donazione anche di pochi euro al conto corrente dell’iniziativa “Sosteniamo Rovellasca”, Iban IT16G0521651730000000060000″.

(foto archivio: una immagina del sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli. Già nei giorni scorsi si è rivolto, anche con videomessaggi, ai suoi concittadini)

