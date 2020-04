MILANO – L’evoluzione del contagio in Lombardia parla di un numero totale di contagiati dall’inizio dell’epidemia di 53.414 persone, oggi +1089 (più di ieri ma con molti tamponi in più). I ricoverati in ospedale 11719, -114; in terapia intensiva 1257, -48; i guariti 30716, +1013; i decessi 9722, +238; i tamponi effettuati sono arrivati a 167557, oggi +8226 (doppio di ieri). Numeri dunque tutti in linea con il trend di calo dei giorni scorsi.

L’abituale conferenza stampa, a cura dell’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, del tardo pomeriggio per riferire dei dati del coronavirus sul territorio regionale si è tenuta come sempre da Palazzo Lombardia di Milano. “In Lombardia per tre settimane onda d’urto tremenda – ha ricordato Gallera – Nessuna altra regione, lo dicono i numeri, ha vissuto una situazione come la nostra; una bomba atomica!” Ha ribadito Gallera: “Pasqua in casa, e ancora qualche giorno, poi piano piano ricominceremo. Se siamo determinati, il risultato lo possiamo raggiungere

Nelle province, Varese 1348 +22; Como 1542, +17; Brianza 3264, +58; nota stonata è in forte crescita Brescia ma anche perchè con nuovo laboratorio si stanno processando tantissimi tamponi.

