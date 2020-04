SOLARO – CESATE – Terzo incendio in meno di un mese nel parco Groane al confine tra Solaro e Cesate. L’ultimo focolaio è stato segnalato oggi pomeriggio alle 16. I primi ad arrivare sul posto, in seguito alla chiamata di alcuni automobilisti, sono stati i vigili del fuoco di Saronno intervenuti con un’autopompa e fuoristrada. Sono arrivati sul posto anche i volontari del parco. L’intervento è stato ultimato, con lo spegnimento di tutti i focolai poco dopo le 18,30. L’ultimo incendio era avvenuto lunedì pomeriggio nell’area boschiva di via Gian Lorenzo Bernini. Anche in quell’occasione erano intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa e un fuoristrada che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Il primo caso è successo lo scorso 11 marzo nel bosco delle Groane, a Solaro. L’ubicazione esatta era al confine con Cesate, lungo la pista ciclabile tra corso Europa e via Marco Polo. Sul posto si erano portati i vigili del fuoco di Saronno, supportati dagli uomini del servizio antincendio del Parco delle Groane.

(foto archivio)

08042020