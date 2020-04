Misinto, pulizia dei cimiteri e ramoscello di ulivo sulle tombe

MISINTO – Anche a Misinto si occuperanno della pulizia straordinaria del cimitero.

È l’amministrazione comunale a rassicurare i parenti dei defunti sepolti al cimitero cittadino sul fatto che nessuno li dimenticherà, neppure in questo difficile momento in cui non sono concesse visite.

In occasione della Pasqua, infatti, il comune di Misinto,i collaborazione con il gruppo Volontari Civici, eseguirà una pulizia straordinaria di tutti i vasi e delle tombe presenti, rimuovendo esclusivamente le sfioriture. Un ramoscello di ulivo benedetto, a ricordo della Pasqua, verrà quindi deposto su ogni tomba. “Un piccolo gesto – spiega l’amministrazione – che però significa molto per i familiari impossibilitati a recarsi al cimitero”.

Un’iniziativa simile è stata annunciata anche nella vicina Cogliate.

