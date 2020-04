Porta a passeggio il cane “fuori zona” e rimane incastrata nel canale: liberata e sanzionata

LIMBIATE – Sono stati intensificati i controlli sulle strade e negli esercizi commerciali limbiatesi nell’ultimo fine settimana.

In totale sono state 146 le persone fermate (due denunciate) e 11 i negozi visitati dalla polizia locale, che ne ha sanzionato uno per vendita al dettaglio di prodotti non consentiti: l’esercizio commerciale multato, infatti, ha la possibilità di rimanere aperto per la vendita di cibo e prodotti per animali ma, al momento dell’arrivo degli agenti, alcuni clienti stavano acquistando impropriamente anche piante e fiori.

Nella giornata di domenica 6 aprile è stata denunciata anche una donna, pensionata residente in centro cittadino, perché si trovava nella zona di Città Satellite per portare a passeggio il suo cane, utilizzando l’auto proprio perché molto distante dalla sua abitazione: lungo il canale, il cane è rimasto incastrato nelle vecchie tubature e la donna, nel tentativo di liberarlo, fa la stessa fine. Sul posto i vigili del fuoco, che la liberano, e la polizia locale, che la sanziona per essersi recata troppo lontano dalla sua abitazione.

08042020