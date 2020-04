Solidarietà alimentare: Cogliate, Misinto e Lazzate insieme per gli acquisti

COGLIATE/MISINTO/LAZZATE – Prende corpo la collaborazione tra i comuni di Cogliate, Misinto e Lazzate che hanno fatto massa critica per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità a prezzi contenuti da distribuire ai cittadini in difficoltà. L’ordine cumulativo ha garantito l’acquisto con un notevole risparmio che dunque permette una maggior disponibilità in favore di cogliatesi, misintesi e lazzatesi. Così i comuni hanno deciso di spendere i fondi arrivati dal Governo per la gestione dell’emergenza. Sul territorio, poi Misinto e Lazzate hanno deciso di aggiungere ai pacchi di viveri (generi alimentari e di prima necessità) anche dei buoni di acquisto da spendersi in vari negozi del territorio e dei territori limitrofi con varie possibilità merceologiche, mentre Cogliate ha deciso di provvedere alla consegna diretta di beni di prima necessità settimanalmente. Il carico è arrivato ed è stato stoccato comune per comune in modo che i rispettivi volontari e la Protezione Civile possano poi distribuirli alle persone che dovessero farne richiesta. I moduli per le richieste sono disponibili sui siti ufficiali dei tre comuni.

(in foto i sindaci Matteo Piuri di Misinto e Andrea Basilico di Cogliate durante le operazioni di stoccaggio)