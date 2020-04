Superluna, in tanti anche fra Saronno e circondario col naso all’insù

SARONNO / GROANE / TRADATE – La scorsa notte – 7 aprile – anche tanti abitanti nella zona si sono messi con il “naso all’insù” per osservare il fenomeno della “Super Luna” e non mancano le foto suggestive, come queste scattate dal balcone di case situata poco fuori Saronno (ringraziamo i lettori che ce le hanno inviate); dalla zona al confine fra Misinto e Cogliate; e da quella al confine fra Saronno e Rovello Porro.

In termini scientifici, si è trattato di quello che viene definito come il “perigeo lunare”, ovvero il momento in cui la Luna è più vicina alla Terra. Al momento del perigeo lunare, il satellite è di oltre il 10 per cento più grande e del 30 per cento più luminoso rispetto alla “norma”; e capita durante l’anno fra le quattro e le sei volte. Ma perchè si ripeta il fenomeno della scorsa notte, davvero all’apice, secondo gli astronomi si dovrà attendere la nottata del 21 gennaio 2023 ma ovviamente per osservarla dovrà capitare un cielo sgombro da nubi, come è successo per questo 2020.

