GERENZANO – “Tra qualche giorno i volontari della Protezione civile comunale e altri volontari, grazie a tutti, provvederanno a consegnare gratuitamente casa per casa, ad ogni famiglia un kit di due mascherine lavabili per 5 volte (nella foto allegata le mascherine fornite dalla farmacia comunale). I kit saranno inseriti nelle cassette della posta”. Lo fa sapere l’Amministrazione comunale gerenzanese.

Prosegue la nota, con una precisazione: “Questa distribuzione di 10 mila mascherine è stata resa possibile grazie alla farmacia comunale. E’ importante farne un uso limitato alle esigenze strettamente necessarie. Si raccomanda a tutti di mantenere senso di responsabilità e di continuare a rispettare le disposizioni in vigore. Rimanere a casa è la prima protezione per la salute nostra e dei nostri cari”. Nella giornata di ieri i volontari si sono ritrovati in Municipio dove hanno smistato e preparato le mascherine per potere iniziare la distribuzione, e dunque consegnare a quanti più concittadini possibile.

09042020