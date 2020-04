SOLARO – Il Comune si è accordato con il supermercato Md e NaturaSì di via Varese per organizzare l’iniziativa di solidarietà a favore di coloro che si trovano in difficoltà in un periodo di estremo bisogno a causa dell’emergenza coronavirus.

All’uscita del supermercato è collocato il carrello solidale per la raccolta di beni alimentari di prima necessità come ad esempio pasta, riso, olio, pomodoro, farina, legumi, prodotti in scatola, latte a lunga conservazione, biscotti, omogeneizzati, pannolini, prodotti per l’igiene dei bambini e prodotti per l’igiene della persona.

Gli alimenti saranno raccolti dalla Protezione Civile. È stato previsto anche un giorno di consegna diretta in Comune, il mercoledì.

La distribuzione alle famiglie bisognose avverrà in collaborazione con la Caritas.

“Abbiamo messo a disposizione un conto corrente dedicato per una raccolta fondi da utilizzare per aiutare le persone in difficoltà – spiega il sindaco Nilde Moretti – ma anche quest’iniziativa che può essere un modo più diretto per andare incontro alle famiglie che, da sole, purtroppo, non possono farcela. Tante sono le misure attivate in questo periodo e anche quest’iniziativa avrà sicuramente i suoi risvolti positivi, confidando sulla generosità di tantissimi solaresi”.

09042020