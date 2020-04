LIMBIATE – Sono arrivate martedì le 9750 mascherine inviate da Regione Lombardia al comune di Limbiate.

Visto che la fornitura non è sufficiente per una distribuzione a tappeto che riguardi tutta la popolazione, l’amministrazione limbiatese ha reso noti i criteri e le modalità con cui le mascherine vengono recapitate.

Cinquanta mascherine sono già state consegnate ad edicole/tabaccherie del territorio per i clienti sprovvisti e altre cinquanta mascherine le hanno i parroci per la consegna a coloro che ne sono sprovvisti.

Altri pezzi sono previsti per i medici di famiglia che ne faranno richiesta per i pazienti sprovvisti e per ultra65enni che chiameranno il centralino del comune per prenotarne una. La protezione civile che rimane a far presidio nei pressi dei supermercati è, invece, deputata alla consegna agli avventori sprovvisti di protezione.

Infine, per quanto concerne le farmacie, la distribuzione avverrà attraverso Federpharma a fine settima o agli inizi della prossima.

“Si rammenta che la fornitura gratuita al momento non è possibile per l’intera popolazione limbiatese – spiega l’amministrazione – e si richiede, quindi, a coloro che già possiedo le mascherine di continuare ad utilizzare le proprie. Inoltre l’utilizzo della mascherina non autorizza ad uscire, se non in caso di necessità. E’ semplicemente una precauzione in più quando è necessario uscire”.

