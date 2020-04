MILANO – Le persone contagiate in Lombardia dall’inizio dell’epidemia sino ad oggi 54.802, +1.388 il dato odierno; in ospedale sono andati 11.796, oggi +77, in terapia intensiva 1.236, -21; i guariti sono stati ad oggi 31.748, +1.032; i decessi 10.022, +300. I tamponi complessivamente effettuati in ambito regionale sono stati sinora 176.953, oggi +9396.

A riepilogare i dati odierni del contagio l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, durante la conferenza stampa del tardo pomeriggio da Palazzo Lombardia di Milano: “Continuano a essere dati positivi, considerando l’incremento dei tamponi eseguiti. Il doloroso capitolo dei decessi: come dico sempre, purtroppo sarà l’ultimo a scendere. Resta la necessità di rimanere in casa e rispettare le regole per non vanificare tutto quel che è stato fatto”.

Per quanto riguarda i riscontri provinciali, in quella di Varese si è giunti a 1.491 persone contagiate, oggi +143 “dato più ampio rispetto agli altri!” ha rimarcato l’assessore Gallera; nel comasco 1.605, oggi +63; in Brianza sono stati in tutto 3.355, oggi +91.

(foto: l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera)

09042020