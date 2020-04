CISLAGO – La Cislago spettrale ai tempi di coronavirus: non c’è in giro nessuno, come testimoniato dal video realizzato dall’assessore comunale Marzia Campanella che elogia i concittadini: la maggior parte di loro sta rispettando le regole imposte dal decreto che impone di stare in casa, contro la diffusione del coronavirus. Campanella lo definisce “il triste ma rispettoso silenzio della Cislago consapevole e cosciente”.

Nelle sue immagini il centro cislaghese, si intravede anche il suggestivo castello che è senz’altro il simbolo del paese del varesotto. L’Amministrazione comunale del sindaco Gianluigi Cartabia è in prima linea, per quanto riguarda tutti gli interventi di propria competenza, per informare e sostenere la comunità locale in questo periodo particolarmente difficile. A Cislago negli ultimi giorni il numero dei contagi è apparso stazionari, dall’inizio dell’epidemia sono stati riscontrati 17 casi.

(nella foto, una immagine del centro del paese; e il video realizzato dall’assessore Marzia Campanella con il fotogramma del castello)

09042020