CESANO MADERNO – “Attenzione! Oggi, giovedì, è l’ultimo giorno per richiedere sul sito del Comune i buoni spesa. Il modulo on line è attivo dalle 9 alle 13, poi la piattaforma chiuderà le iscrizioni”. Lo fa sapere con una nota l’Amministrazione comunale del sindaco Maurilio Longhin.

Per compilare la richiesta bisogna andare a questa pagina del sito: https://www.comune.cesano-maderno.mb.it/…/ricerca_fase03.as…, cliccare sul pulsante “Solidarietà alimentare modulo on line aprile 2020” in alto a destra e seguire le indicazioni. “Ricordate: se siete in difficoltà chiamate il numero verde 800338588. Sarete guidati nella compilazione” rimarcano i responsabili dell’ente locale.

(foto archivio: la protezione civile, che è sempre in prima linea. Al palazzo comunale di Cesano Maderno ha sede anche l’unità di crisi che è stata allestita dal sindaco Maurilo Longhin per l’emergenza coronavirus. Molti i servizi che sono stati in queste settimane attivati per i cittadini. Cesano è stata particolarmente colpita dall’epidemia, con molti contagiati e purtroppo anche molti decessi)

