CISLAGO – Purtroppo la “tregua” sembra essere finita in buona parte del Saronnese, dopo due giorni a “contagi 0” il trend della lenta salita sempra essere ripreso. A Cislago si parla di un +2 ad un dato complessivo di 19 (compresi 2 decessi). Questi gli ultimi dati, oggi, comunicato da Ats Insubria al sindaco Gianluigi Cartabia e dunque subito comunicato tramite i media ai concittadini, in quella ottica d completa trasparenza voluta sin dall’inizio di questa emergenza coronavirus ache da Regione Lombardia, partendo dal governatore Attilio Fontana e dall’assessore al Welfare, Giulio Gallera.

09042020