CERIANO LAGHETTO – Sono state consegnate in Municipio a Ceriano le mascherine messe a disposizione gratuitamente da Regione Lombardia. In queste ore l’Amministrazione comunale ha predisposto un piano per la distribuzione ai cittadini, scegliendo di farlo esclusivamente con consegna a domicilio attraverso la Protezione civile. Va sottolineato che le mascherine consegnate sono poco meno del 30% del totale della popolazione residente e per questo motivo non è possibile consegnarle a tutti, come d’altra parte non è nemmeno necessario farlo, considerando che le mascherine sono destinate solo alle persone che hanno motivi validi per uscire di casa, che restano quelli di sempre, ovvero gli spostamenti lavorativi, per questioni sanitarie o per approvvigionamento beni di prima necessità. Partendo da questo presupposto, si fa appello al senso di responsabilità dei cittadini affinché richiedano la mascherina solo in caso di reale necessità.

Le richieste saranno gestite esclusivamente dalla Protezione civile del gruppo di Ceriano Laghetto e Rovello Porro, che risponderà al numero telefonico 379.1511784 oppure allo 02.40029322, dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 9,30 alle 12,30. Con la telefonata occorre comunicare, nominativo, indirizzo e motivazione per cui si richiede la mascherina. Le mascherine saranno consegnate ogni giorno, a partire dalle ore 18, da volontari della Protezione civile, che suoneranno il campanello di casa assicurandosi di una risposta e poi lasceranno la busta con la mascherina, senza mai entrare nelle abitazioni.

“Anche in questo caso continuiamo a seguire la regola di far muovere il minor numero di persone in paese” afferma l’assessore alla Protezione civile Antonio Magnani. “La mascherina non è uno strumento che ci consente di tornare ad uscire quando ci pare, ma deve essere considerata come un ulteriore obbligo, indispensabile per potersi muovere solo in caso di necessità, che deve sempre e comunque essere comprovata, attraverso i modelli di autodichiarazione assumendosene la responsabilità” – commenta il sindaco Roberto Crippa.

09042020