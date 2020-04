CARONNO PERTUSELLA – L’allarme è stato dato da alcuni abitanti in zona attorno alle 22: in via Mazzini a Caronno Pertusella l’altra notte qualcuno si è “divertito” ad appiccare le fiamme ai rifiuti che erano stati posti fuori dalla case in attesa della raccolta mattutina. L’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento saronnese è stato particolarmente tempestivo e l’incendio è stato spento prima che potesse causare dei danni o esterndersi troppo. Sul posto per un sopralluogo anche i carabinieri della Compagnia saronnese, nessun dubbio che si sia trattato di un episodio doloso.

C’è un legame con gli incendi dolosi, di cassonetti e rifiuti, che sono andati ripetendosi nei giorni scorsi a Saronno? Sono successi al rione Matteotti, in via Varese e via Padre Reina ed stato incendiato anche il cassonetto per la raccolta degli abiti usati in via Sampietro.

(foto: il cassonetto della raccolta degli abiti usati, che era stato dato alle fiamme in via Sampietro a Saronno)

