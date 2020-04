SARONNO – Sono i carabinieri della Compagnia di Saronno ad indagare su tutti i contorni della tragedia che si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri in un condominio di via Miola, nei pressi dell’incrocio con via Bergamo; un quarantaseienne del posto è rimasto ucciso dopo la caduta dal quinto piano. Un gesto che, in base ai riscontri delle forze dell’ordine, sarebbe stato dettato da una volontà autolesionistica.

La squadra scientifica, come vuole la prassi in simili circostanze, ha preso il posto dei sanitari, accorsi assieme alle pattuglie dell’Arma qualche minuto dopo le 18 di giovedì, quando è scattato l’allarme. Nell’immediatezza era stato fatto planare in un terreno vicino anche l’elisoccorso proveniente da Milano ma tutti i tentativi di salvare l’uomo si erano rivelati inutili. Fatale il volo dall’alto, nel cortile interno del condominio. Un episodio che ha suscitato visto cordoglio fra gli abitanti nella zona, molti quelli che dalle finestre hanno assistito in diretta all’andirivieni dei mezzi di soccorso.

(foto: l’elisoccorso atterrato nei pressi del condominio)

