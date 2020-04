Ceriano Laghetto introduce il daspo urbano: nuovo regolamento di polizia locale

CERIANO LAGHETTO – C’è anche il cosiddetto “Daspo urbano” tra le novità inserite nel nuovo Regolamento di polizia urbana approvato nell’ultima seduta di consiglio comunale. Il regolamento, composto da 43 articoli, introduce novità in diversi settori. In particolare, vengono definite le aree del territorio comunale in cui sarà possibile applicare quanto previsto dalla legge 48 del 2017, ovvero il cosiddetto “Daspo urbano”, il divieto di avvicinamento ad un determinato luogo e per un determinato tempo a seguito di comportamenti illeciti, a cominciare dallo spaccio o dal consumo in pubblico di stupefacenti. Nell’elenco dei luoghi sul territorio di Ceriano rientrano le piazze delle manifestazioni, i parchi, le scuole, il cimitero, la chiesa parrocchiale, i centri civici.

Altra novità significativa del nuovo regolamento riguarda i proprietari di cani: agli obblighi già previsti da leggi e precedenti ordinanze (guinzaglio, sacchetti per raccolta deiezioni e in certi casi anche museruola) si aggiunge anche quello di portare con sé una bottiglietta d’acqua da utilizzare per pulire l’urina lasciata sui muri e sulla sede stradale o i marciapiedi. La modifica del regolamento ha introdotto anche sanzioni aggiornate, più specifiche e meglio dettagliate per i diversi comportamenti scorretti. Ai proprietari dei terreni incolti all’interno del centro abitato e nelle immediate vicinanze di esso, è fatto obbligo di procedere alla pulizia e allo sfalcio delle aree di loro proprietà ed al successivo e costante mantenimento delle stesse in condizioni di decoro e salubrità. C’è inoltre il divieto per tutti di gettare rifiuti di qualunque tipo sulla strada, compresi i mozziconi di sigaretta e l’obbligo di manutenzione e pulizia, per androni, piazzali, portici che si affacciano sulla pubblica via. Per quanto riguarda la raccolta rifiuti è previsto il ritiro dei contenitori entro tre ore dallo svuotamento e comunque entro le ore 15 dello stesso giorno dell’avvenuto servizio di raccolta domiciliare.

Conferme importanti anche per i distributori di quotidiani, volantini e pubblicazioni in genere che sono tenuti a comunicare all’Amministrazione comunale (ufficio polizia locale) il nominativo di un responsabile della distribuzione in ambito comunale. Il materiale stampato deve essere consegnato a mano alle persone o attraverso contenitori specifici autorizzati, o posizionato nelle cassette in modo che non possa in alcun modo cadere sul suolo pubblico. Norme e sanzione specifica per chi imbratta i muri e le porte esterne degli edifici pubblici o privati, loro pertinenze, arredo urbano, segnaletica stradale e tutto quello che si trova affacciato sulla pubblica via. Oltre a quanto già previsto dalla legge per i casi più gravi, si aggiunge la possibilità di intervento di ripristino urgente da parte del Comune con costi a carico dei responsabili o con provvedimento che obblighi il proprietario al ripristino.

Vietato infine anche utilizzare le fontanelle pubbliche presenti sul territorio per l’approvvigionamento di acqua o il collegamento di tubi per uso personale. Tutte le violazioni possono essere punite, oltre che con quanto eventualmente previsto dalla legge per i casi più gravi, anche con sanzioni amministrative da 50 fino a 300 euro, a seconda dei casi. “Il nuovo regolamento ha lo scopo di garantire maggiore sicurezza e decoro in paese a beneficio di tutti, fornendo anche lo strumento idoneo alla Polizia locale per intervenire dove necessario soprattutto per contrastare i tossici che scesi dai treni con comportamenti molesti limitano la libertà altrui, rendendo poco fruibile ai cittadini cerianesi la stazione e alcune località del territorio” commenta l’assessore alla Sicurezza, Dante Cattaneo.

10042020