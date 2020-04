LIMBIATE – Anche a Limbiate, così come nei giorni scorsi è successo a Cogliate o a Misinto, l’amministrazione comunale ha disposto una pulizia straordinaria dei cimiteri cittadini.

Da mercoledì ad oggi, in vista della ricorrenza pasquale, operai del comune si sono occupati delle potature di alberi e cespugli troppo cresciuti e del diserbo delle erbacce che si formano nei vialetti e tra le tombe. “I cimiteri sono chiusi ormai da diverse settimane – commenta il sindaco Romeo – e molti limbiatesi soffrono dell’impossibilità di andare a trovare i propri cari, prendendosi cura delle tombe. Ecco perché vogliamo rassicurare i nostri concittadini di aver eseguito noi un intervento di decoro, programmato proprio per avere luoghi puliti in occasione della Santa Pasqua. Non appena sarà consentito, vi permetteremo di tornare voi dalle persone che amate: adesso è necessario restare ancora a casa”.

10042020

(nella foto: il cimitero di Pinzano)