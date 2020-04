MILANO – Conferenza stampa “straordinaria” oggi alle 13.20 in Regione Lombardia a Milano per fare il punto su emergenza coronavirus ed rsa, le case di riposo. “Abbiamo subito fatto restrizione fortissima anche ai parenti – ha ricordato l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera – chiudendole l’8 marzo dando prescrizioni molto rigide per tutto il personale. Specificando trattamento ospiti con sintomatologia, consapevoli del fatto che possibilità fare tamponi limitata per scarsità reagenti a disposizione. Detto subito, ospite andava isolato, se con sintomi sospetti, dando indicazioni molto precise ed immediate. Baricentro tutela salute cittadini a iniziare da quelli più fragili”.

Come ricordato dal presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, sono stati sinora 1822 i morti per il coronavirus nelle rsa; al centro per anziani non autosufficienti Focris di via Don Volpi è nei giorni scorsi deceduta la prima paziente che all’interno della struttura aveva contratto il virus. Gallera ha ricordato che “l’onda è arrivata nonostante con le nostre indicazioni sia stato fatto di tutto per tenere fuori il coronavirus”.

(foto archivio: una immagine della Focris di Volpi a Saronno)

10042020