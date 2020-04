Coronavirus, evade dalla sorveglianza attiva: beccato prima a Cogliate e poi a Ceriano

COGLIATE/CERIANO – Doppia sanzione, prima a Cogliate e poi a Ceriano, per un uomo sottoposto a sorveglianza attiva che è stato trovato a girare liberamente per le strade dei due comuni come se nulla fosse. L’irresponsabilità civile gli è costata due multe, entrambe di 460 euro anche se, in caso in cui fossero pagate entro i primi cinque giorni, sarebbero in misura ridotta. Si tratta di un uomo sulla sessantina sottoposto a misura di sorveglianza attiva. La segnalazione è arrivata prima alla Polizia locale di Cogliate e gli agenti ovviamente non hanno riscontrato motivazioni valide per l’uscita di casa visto che per le persone in sorveglianza attiva non ve ne sono assolutamente, se non sanitarie assistite, e dunque l’hanno multato. Pochi giorni dopo la stessa segnalazione, per lo stesso uomo è stata portata anche alla Polizia locale di Ceriano. Forse pensava che nel comune confinante rispetto a quello di residenza non sarebbe stato notato. Non è andata così e si è preso la seconda sanzione amministrativa.

