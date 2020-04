SARONNO – La notizia del giovedì è quella di non abbassare la guardia, perchè dopo due giorni di sostanzialmente tregua, i dati del contagio da coronavirus – in una giornata negativa per tutto il Varesotto – anche nella zona hanno ripreso a crescere, quasi ovunque ed in particolare a Caronno Pertusella, Cislago e Saronno.

Bel gesto degli ultras del Fbc Saronno: il Fronte ribelle ha raccolto e donato 1835 euro all’ospedale.

Su ilSaronno in diretta la messa di Saronno nel giovedì santo, a porte chiuse.

Mentre a Ceriano Laghetto è iniziata la distribuzione porta a porta dei ramoscelli d’ulivo.

Vanno avanti le code davanti ai supermercati, per fare la spesa; come alla Lidl di Gerenzano.

E code anche alle farmacie per ritirare le mascherina gratuite.

Pacchi viveri e generi di prima necessità, scoppia la polemica: “dimenticati” gli assorbenti.

Intanto i commercianti saronnesi si re-inventano per offrire nuovi servizi e affrontare l’emergenza. Video-intervista ai presidenti di Duc e Dic.

Proseguono i controlli della polizia locale di Saronno, 21 le multe a chi è uscito di casa senza valido motivo.

Per l’intervista sportiva serale, a parlare il saronnese Giuseppe Rosafio, giocatore di baseball non vedenti.

Intervista con Giuseppe Rosafio Stasera "resta a casa" e chiacchiera con ilSaronno Giuseppe Rosafio Posted by IlSaronno on Thursday, 9 April 2020

