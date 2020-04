SARONNO – E’ finito in mattinata il quantitativo di mascherine consegnato dall’Amministrazione comunale alle farmacie comunali per la distribuzione agli over 65 dei dispositivi messi a disposizione della Regione.

Dal Pirellone sono arrivate a Saronno 10.200 mascherine che il sindaco Alessandro Fagioli ha stabilito di distribuire nelle farmacie cittadine (11 punti vendita) solo agli over 65 previa presentazione della tessera sanitaria per certificarne l’età e la residenza.

Già ieri, primo giorno di distribuzione, le due farmacie comunali avevano distribuito quasi 700 pezzi tanto che vista il grande afflusso in via Manzoni l’ex municipalizzata ha deciso di attivare un secondo punto di distribuzione nella propria sede in via Roma.

Oggi è stata finita la dotazione in tutte e due le farmacie, compresa quella in via Valletta dove era stato organizzato un punto di ritiro che evitava di entrare nell’attività, con avevano ricevuto circa 1.200 mascherine.

Una maggior presenza di utenti si è registrata anche nelle altre farmacie delle città.

