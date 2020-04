Corsi online di informatica e web marketing: li propone Confcommercio

[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Corsi on-line di informatica e di web marketing nel periodo di sospensione delle attività. Un modo per trasformare la situazione di emergenza che stiamo vivendo in un’opportunità di crescita personale ed aziendale. È l’iniziativa pronta a partire ideata e realizzata da Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Varese: il via questa settimana, tutti i giorni lezioni completamente gratuite per gli associati e aperte anche ai non soci. Oltre 25 corsi in un mese affidati a professionisti selezionati in base agli argomenti affrontati.

L’intenzione è di rivolgersi a chi intende proseguire nel dare un servizio qualitativo e puntuale alla propria clientela anche nel periodo di chiusura forzata, a chi (ristoranti e generi alimentari) vuole usufruire al meglio la possibilità di effettuare un servizio di delivery e soprattutto a chi si prepara a riaprire al pubblico il proprio negozio.

Un investimento sul futuro – “Stiamo guardando al domani per essere pronti a ripartire. E quando sarà il momento, dovremo essere preparati ad affrontare un mercato che troveremo ulteriormente cambiato.” spiega il Presidente di Uniascom Giorgio Angelucci. “Il web sarà uno degli strumenti attraverso il quale fare tornare i clienti nei negozi e il marketing on-line avrà un ruolo importante”. Per Confcommercio si tratta di un investimento sul futuro di esercizi pubblici, imprese, negozi e liberi professionisti, ai quali vengono proposti nuovi strumenti (o l’approfondimento di quelli già in uso) che potranno essere molto utili ad accelerare la ripresa. Il concetto è molto semplice, investire alcune ore della propria giornata per rinnovare la propria attività. “Il commerciante ha l’occasione”, evidenzia il vicepresidente di Uniascom Rudy Collini, “di aggiornarsi, studiare, testare soluzioni”.

E anche per le Confcommercio della provincia di Varese questo difficilissimo momento che il Paese sta attraversando diventa un’opportunità, ovvero quella di sperimentare una nuova piattaforma attraverso la quale proporre un servizio in più, quello della formazione on-line. “Inizieremo con una serie di corsi introduttivi sui format e i metodi di marketing, ma stiamo già pensando a cicli di lezioni online di livello più avanzato”, rimarcano Angelucci e Collini insieme ai presidenti di Ascom Gallarate Renato Chiodi, di Ascom Luino Franco Vitella e di Ascom Saronno Andrea Busnelli. “ConfcommercioCè”.

Come iscriversi e partecipare – I corsi proposti sono gratuiti previa iscrizione per tutti gli associati, datori di lavoro e loro collaboratori e dipendenti, ai quali sarà inviato un link per accedere direttamente alle lezioni. Ai corsi possono partecipare anche i non soci: in questo caso iscrizioni e accessi avvengono attraverso i siti di Uniascom e delle cinque Ascom territoriali (Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Luino e Saronno). La durata delle lezioni è di due ore (l’ultima mezzora è dedicate alle domande dei “corsisti”). Iscrizioni per i soci attraverso la newsletter rispondendo al messaggio che sarà inviato, mentre i non soci troveranno tutte le indicazioni sui siti delle cinque Ascom (Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Luino) e su quello di Uniascom Varese.

Questo per tutti, associati e non associati, il link di riferimento: https://uniascom.va.it/corsi-gratuiti-di-formazione-on-line/.

