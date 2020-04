GERENZANO – Con l’avvicinarsi della Santa Pasqua, Don Claudio e l’oratorio Filippo Neri di Gerenzano propongono un utilizzo educativo del tempo con letture, video e film. Una proposta per stare vicino ai fedeli, accompagnarli e aiutarli in preparazione della domenica pasquale.

Il primo consiglio di don Claudio è uno scritto di Luis de Wohl, titolato “La lancia del longino” – definito dall’oratorio come un “libro per vivere la Settimana Santa come in diretta da Gerusalemme”.

La lista dei film consigliati, si apre con un grande classico di Mel Gibson, “The Passion”, per passare al non meno noto “Risorto” di Kevin Reynolds.

Grazie all’aiuto della casa cinematografica Dominus Production, che il giorno di Pasqua renderà accessibili alcuni suoi film per la visione da casa, sarà anche possibile la visione di “Cristiada” per un approfondimento riguardo al contributo della resistenza cristiana durante la dittatura. “Il risveglio di un gigante”, invece, tratta della vita di Santa Veronica Giuliani. Sempre su Dominus Production, ma a pagamento, è consigliata la visione di “Una canzone per mio padre”, una storia di perdono e dolore.

Per la visione di questi film si richiede solo la creazione di un account sulla pagina www.dominusproduction.com

09042020

(foto d’archivio)