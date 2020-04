Musica sui balconi, a Ceriano arrivano i Carabinieri

CERIANO – Sono intervenuti i carabinieri, sollecitati da una segnalazione arrivata probabilmente dal vicinato, per spegnere la musica dei cittadini di via Stra Meda, la zona delle scuole di Ceriano. Ogni sera ormai da qualche settimana, per una decina di minuti, i residenti si ritrovano in strada, ognuno dal cancello della propria abitazione o dal balcone, per un po’ di musica insieme. Canzoni della musica leggera italiana e non solo, per alleggerire un po’ il clima in un periodo in cui tutti sono chiusi in casa per ore, ore e ore forzatamente per le restrizioni. Evidentemente non a tutti è piaciuta l’iniziativa tanto che ieri sera, giovedì 9 aprile, qualcuno ha chiamato il 112 ed i carabinieri sono intervenuti per un controllo sul territorio. Ai residenti naturalmente viene chiesto il rispetto della quiete pubblica, anche se la musica – dicono – non è mai stata a volume altissimom non è mai stata diffusa a tarda notte e non è mai durata che per pochi minuti, ma da quanto è stato possibile apprendere gli stessi promotori non sono sicuri di voler riproporre nuovamente l’iniziativa, delusi dalla mancata comprensione della bontà delle intenzioni da parte di alcuni concittadini.

