Coronavirus, aziende e cittadini dicono “Grazie Sos Uboldo!”

UBOLDO – Tante le testimonianze di simpatia, affetto e solidarietà verso chi è in prima linea nell’affrontare l’emergenza coronavirus sul territorio. Al Sos Uboldo anche negli ultimi giorni non sono mancate le donazioni da parte di gruppi, persone e aziende della zona. E’ il caso della Saes Getters, impresa con sede nella vicina Lainate e di chi ha portato numerose confezioni di gel disinfettante, per fare qualche esempio. O, ancora, le tute protettive per il personale che fa servizio sulle ambulanze.

(foto: alcune delle donazioni pervenute al Sos Uboldo, che svolge servizio con le proprie ambulanze sul territorio)

13042020