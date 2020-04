MILANO – “Sono 20 mila aziende lombarde, per un totale di 57 mila lavoratori, che hanno fatto richiesta per la cassa integrazione in deroga. Questi i numeri registrati prima di Pasqua da Regione Lombardia, e attualmente sono in lavorazione le domande di almeno altri 50 mila dipendenti”. Lo si apprende da una nota della Regione Lombardia. “Tutti – prosegue la nota – potranno beneficiare dell’anticipo della Cassa Integrazione garantito da Regione Lombardia: i fondi saranno erogati nei prossimi giorni, su richiesta degli interessati alla propria banca”.

(nella foto di archivio: il governatore della Lombardia, il varesino Attilio Fontana)

