ORIGGIO – Sostenere, con un gesto semplice ma molto importante e concreto, chi, in questi giorni di emergenza Coronavirus, è in prima linea nell’aiutare la collettività. Dando un grande esempio di solidarietà, El Primero noto ristorante situato in via Saronnino, 3 ha donato alcuni dispositivi di protezione personale (disinfettanti, guanti e mascherine) alla polizia municipale di Origgio e al

Comune di Cesate.

Il ristorante fra l’altro, ha attivato con successo la consegna a domicilio in ottemperanza nel pieno rispetto delle disposizioni legislative e con grande attenzione per la sicurezza di tutte le persone coinvolte dal personale che prepara i piatti a chi è incaricato delle consegne. “Il servizio è stato accolto positivamente dal pubblico e coi nostri driver – spiega il titolare Giovanni Di Luccio – rispettando scrupolosamente le indicazioni, riusciamo a garantire una consegna contactless sicura e igienica”.

(foto: il titolare Giovanni Di Luccio)

12042020