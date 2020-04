SARONNO – In tempi di Coronavirus, Amor Sportiva Saronno chiede ai propri piccoli campioni di rompere la monotonia della quarantena e di continuare ad allenarsi, questa volta in modo un po’ particolare.

A partecipare sono piccoli e piccolissimi, 2012, tutti desiderosi di mantenere vivo lo spirito della squadra – incoraggiati dai genitori, spesso registi di quel piccolo filmato in cui i bambini si confrontano con la “toilet-paper challenge”. Anche i campioni del calcio hanno tentato questa sfida: un rotolo di carta igienica al posto del pallone e qualche palleggio in casa.

“E’ nei momenti difficili che viene fuori la squadra – si legge in apertura del montaggio – e in Amor sappiamo bene che il bene del gruppo viene prima di tutto: uno per tutti e tutti per uno, ma questa volta ognuno a casa sua.”

A partecipare sono anche i mister: Danilo, Lorenzo e Daniele che parlano direttamente alla videocamera. “Anche i Piccoli Amici dell’Amor non mollano e tengono duro; restano a casa e non vedono l’ora di rincominciare”.

13042020