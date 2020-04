[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO / TRADATE – Mascherine “regionali” gratuite, ecco quante ne sono state per il momento consegnate in città e paesi della zona. A Saronno, la località con il maggior numero di famiglie nella zona (sono 17.727) sono state recapitate tramite la protezione civile 10.200; a Tradate (8.171 famiglie) ne sono state fatte pervenire 4.700. Sono state 4.350 quelle andate a Caronno Pertusella (7.562 famiglie); 2.600 mascherine per Gerenzano (4.518 famiglie), 2.600 anche ad Uboldo (4.522 famiglie); 2.450 a Cislago (4.252 famiglie); 1.900 a Origgio (3.343 famiglie); 1.850 a Castiglione Olona (3.219 famiglie).

Per quanto riguarda la località con minor numero di abitanti, a Venegono Superiore (3.053 famiglie) sono state per ora fatte pervenire 1.750 mascherine; a Venegono Inferiore (2.522 famiglie) in tutto 1.450 mascherine. Come più volte ribadito Regione Lombardia, si è trattato di una fornitura per fare fronte all’urgenza, e dedicata innanzitutto alle categorie più a rischio. Ad ogni Comune è stata demandata la modalità di distribuzione sul proprio territorio: chi ha scelto il porta a porta, chi ha allestito punti di consegna, chi ha preferito utilizzare il canale delle farmacie.

