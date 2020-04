SARONNO – “E’ una Pasqua senz’altro diversa dalle altre. Nella situazione di emergenza in cui siamo dobbiamo adattarci a viverla attraverso i mass media. In collegamento con la Prepositurale, grazie a Radiorizzonti InBlu e a ilSaronno celebriamo il lunedì dell’Angelo in ciascuna delle nostre case!”.

Sono le parole del prevosto Monsignor Armando Cattaneo che oggi alle 10 presiederà la messa di Pasquetta dedicata ai ragazzi. Qui sotto la diretta de ilSaronno disponibile anche sulla pagina Facebook ilSaronno

Ecco la diretta de ilSaronno (ripresa rispettando sia nei preparativi sia durante le riprese tutte le prescrizioni in materia di emergenza da Coronavirus dalle distanze all’uso delle mascherine).

In ottemperanza alle disposizioni governative la celebrazione avrà luogo senza la presenza dei fedeli, che potranno in ogni caso assistervi in diretta sul canale 880 del digitale terrestre o su FM88 grazie a Radiorizzonti o sulla pagina Facebook de ilSaronno.

Al momento della Comunione tutti i fedeli saranno invitati a recitare la formula della Comunione spirituale. Allo scopo di favorire la partecipazione alla vita della Chiesa, pur in questo momento del tutto eccezionale, come previsto dal diritto canonico nei casi in cui non è possibile partecipare all’Eucarestia.

13042020