Coronavirus, Saronno posti di blocco e controlli nei parchi per la polizia locale ma niente multe a Pasqua

SARONNO – Quella di Pasqua è stata un’intensa giornata di controlli per la polizia locale che ha realizzato una serie di servizi ad hoc per verificare che i saronnesi rispettassero l’ordine di restare a casa e non trasgredissero andando a giro o nelle seconde case. Ieri mattina è stato realizzato un doppio posto di blocco in via Novara in entrata e uscita dalla città. Sono stati controllati circa 50 veicoli. Tutti gli automobilisti fermati erano muniti di autocertificazioni e si stavano spostando per motivi di lavoro di salute. Non a caso nel corso della mattinata non è stato emesso nessun verbale.

Stesso risultato anche nei controlli pomeridiani realizzati in via Piave. In questo caso gli agenti hanno controllato sia le auto sia i pedoni per la maggior parte residenti del rione a spasso cane nel limite dei 200 metri. A completare la giornata di controlli un sopralluogo in tutte le aree verde cittadine che sono risultate deserte.

