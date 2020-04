Saronno e Caronno Pertusella unite nel lutto per il ciclista Natale Caldera del Pedale. Nel 1950 vinse la Milano-Tortona

CARONNO PERTUSELLA / SARONNO – Lutto per il Pedale saronnese e gli sportivi di Saronno si è spento ieri a Caronno Pertusella Natale Caldera. Aveva 93 anni e da giovane con il Pedale saronnese aveva vinto la Milano-Tortona. Era il 1950. A lui era stato tributato in omaggio da parte dei dirigenti attuali del Pedale, alla fine dell’anno scorso. A seguito della ordinanza di Regione Lombardia per l’emergenza coronavirus, la celebrazione funebre non avrà luogo.

Per lungo tempo aveva gestito a Caronno Pertusella, dove abitava, un negozio artigiano che era anche un punto di ritrovo per tanti amanti delle due ruote; ed era stato anche tra gli appassionati fondatori del Gs Caronnese, il club locale dedicato al ciclismo. Caldera era stato uno dei campioni “nati” nel Pedale saronnese, dalle cui fila avevano iniziato brillanti carriere anche altri protagonisti del ciclismo italiano, in tempo relativamente recenti atleti come Claudio Chiappucci o Alberto Volpi.

(foto: Natale Caldera)

