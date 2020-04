SOLARO – L’aggiornamento fornito dal comune di Solaro per questa giornata post-festiva parla di un aumento di contagiati (sono 52 i solaresi positivi al Covid-19) e di un nuovo decesso, che fa salire ad otto il numero di coloro che non ce l’hanno fatta.

Ventitré persone sono invece al domicilio in sorveglianza attiva. “Siamo affranti per i nuovi decessi commenta il sindaco Moretti – Siamo e saremo sempre vicini alle famiglie che stanno vivendo questa tragedia senza nemmeno potersi avvicinare o salutare un’ultima volta i propri cari. Anche se non si tratta di notizie ufficiali, dai colloqui che ho avuto con i cittadini ho però appreso che alcuni di loro sono stati contattati dagli ospedali per i tamponi di controllo ed iniziano ad esserci i primi negativi. Andiamo dunque verso le guarigioni che noi tutti stiamo aspettando con tanta speranza. Anche se possiamo ritenerla una notizia positiva, la nostra battaglia non è ancora terminata, anzi, colgo l’occasione per invitare nuovamente i solaresi a rimanere saldi nel rispetto delle norme restrittive per fare sì che le notizie positive possano moltiplicarsi nelle prossime settimane”.

