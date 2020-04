COGLIATE – Oggi ilGroane (supplemento de ilSaronno che raccoglie tutte le notizie dei comune delle Groane) apre un nuovo spazio dedicato a come il comprensorio sta vivendo l’emergenza Coronavirus. Accanto alle notizie pratiche e agli aggiornamenti che la nostra testata garantisce ogni giorno, praticamente in tempo reale, abbiamo pensato a breve approfondimenti in diretta per parlare coi protagonisti con cui giorno dopo giorno affronta l’emergenza con impegno e dedizione.

Oggi partiamo con l’intervista al sindaco di Cogliate Andrea Basilico, che troverete qui sotto e sulla pagina Facebook de ilGroane

Intervista ad Andrea Basilico sindaco di Cogliate Oggi IlGroane con la direttrice Sara Giudici intervista il sindaco Andrea Basilico Posted by IlSaronno on Tuesday, 14 April 2020

IlGroane è l’ultimo prodotto editoriale della nostra società un nuovo sito dedicato ai comune di Ceriano Laghetto, Solaro, Cogliate, Misinto, Lazzate e Limbiate. “Da tempo la nostra testata – spiega la direttrice Sara Giudici – segue i comuni delle Groane che hanno risposto con attenzione e affetto all’arrivo de ilSaronno. Proprio alla luce di questa risposta abbiamo creato prima un’app e ora questo sito interamente dedicato a questi comuni con una finestra sul vicino Saronnese”.

La formula è sempre quella de ilSaronno ed anche de ilTradate, tanta cronaca, iniziative, politica e sport, tutto quello che serve per essere informati e vivere al meglio la propria comunità e il proprio comprensorio. Resta invariata la nostra autonomia e soprattutto l’impegno della nostra redazione arricchita dalla collaborazione di diversi giovani aspiranti giornalisti.

14042020