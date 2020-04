SARONNO – E’ il gruppo comunale di Protezione civile che si occupa della consegna delle mascherine, donate dalla Regione, alle farmacie cittadine. L’incarico, come i controlli, rientra tra i compiti assegnati agli uomini in gialli dall’Unità di Crisi comunale.

A Saronno le mascherine sono arrivate dalla Regione tramite la Provincia. Al momento ne sono arrivate 10.200 e considerando, come ha spiegato il sindaco Alessandro Fagioli, che i nuclei familiari sono 18 mila in città e che gli over 65 anni sono circa 10 mila è stato deciso di destinarle a quest’ ultimi. Settimana scorsa ne ho consegnate 600 ad ognuna delle 11 farmacie e questa settimana, a partire già da stamattina, ci sarà un secondo carico per i punti di distribuzione presenti in città.

Del resto le farmacie hanno ultimato il primo quantitativo già venerdì scorso il secondo giorno di distribuzione che è partito un input del’Amministrazione comunale nella mattinata di giovedì.

(foto: una delle farmacie durante la distribuzione delle mascherine)

14042020