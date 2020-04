SARONNO / UBOLDO – Serata speciale quella di stasera per le chiacchierate de ilSaronno. L’ospite è un giovane talento Davide Marzullo uboldese vincitore della prima edizione del talent di Sky “Antonino Chef Academy”. Con lui anche lo chef saronnese Samuele Calzari, pasticcere del reality Bake off, che ci aiuterà, da vero addetto ai lavori a scoprire un po’ di segreti di cucina. L’appuntamento è come sempre alle 21 sulla pagina Facebook de ilSaronno.

Chi è Davide Marzullo?

E’ il 23enne uboldese che ha conquistato un posto nella brigata di Villa Crespi il prestigioso ristorante dello chef Cannavacciuolo dove, non a caso si è tenuta la finale. L’uboldese era il favorito soprattutto alla luce dei voti alti ottenuti nel corso del reality “Antonino Chef Academy” in cui ha mostrato un gran talento.

Davide prima della trasmissione ha lavorato 7 anni in cucina. Racconta che il suo cavallo di battaglia è il pont souffle, una patata che viene soffiata a due temperature di olio diverse. Davide ha una passione nel cucinare le verdure in generale, e quindi lavorarle in ogni forma e misura. Ad avvicinare Davide al mondo della cucina è stato suo zio, proprietario di un ristorante, che gli ha permesso fin da piccolo di esplorare il dietro le quinte del suo locale.

