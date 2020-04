CARONNO PERTUSELLA – Ancora tre casi, +3, oggi a Caronno Pertusella per quanto riguarda il contagio da coronavirus: prosegue dunque il trend al rialzo in città, con un totale di 68 persone dall’inizio dell’epidemia. In crescita, oggi, anche il dato di Saronno. E’ stato un martedì nel quale si è assistito ad un incremento in tutta la provincia di Varese, incremento fra i più significativi da tempo a questa parte, con +102 casi confermati. E con il “sorpasso”, in quella classifica nella quale nessuno vorrebbe essere, quella appunto dei contagi, da parte di Varese (171, +11 oggi) su Busto Arsizio (166, +2).

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

14042020