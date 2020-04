Coronavirus, spesa a domicilio a Lomazzo: ecco i negozi che hanno aderito

LOMAZZO – Per l’emergenza coronavirus è stato attivato anche a Lomazzo il servizio “Spesa a domicilio”; per tutti i cittadini di Lomazzo e Manera, con consegna a cura dei commercianti del territorio.

Hanno aderito queste attività commerciali

Meat Station – Alimentari e macelleria – Via Milano – Tel. 334.155.3696

La Bottega dell’Ortolano – Frutta e verdura Via Pace – Tel. 02.9637.0943

Da Grazia – Frutta, verdura, generi alimentari – Via Milano – Tel. 02.9677.9270 – 333.720.4238

Panificio Cà del Pan – Via Arconati – Tel. 02.9637.0816

Fornaio Corbella – Pane, uova, prodotti freschi – Via M.Generoso – Tel. 02.9637.0810 – ordini whatsapp: 347.222.0864

Il Sapore dell’Uva – Vino e alimentari – Via Pace – Tel. 345.256.1569

La Corte del Fornaio – Manera – Via V.Veneto – Tel. 02.9674.0565

Alimentari Dalla Pozza – Manera – Via XXV Aprile – Tel. 02.9634.2526

Per over 65 privi di rete famigliare e per persone fragili, c‘è inoltre il servizio Spesa amica e farmaci a domicilio: “Andremo per te a fare la spesa al supermercato e la consegneremo direttamente a casa tua senza nessun sovrapprezzo” spiegano i volontari della protezione civile. Consegna a cura del Nucleo Prociv di Lomazzo; telefono 029694121, dalle 9 alle 10.30 (interno 9 per parlare con l’operatore), oppure 3401878871.

14042020