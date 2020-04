SARONNO / SOLARO / VENEGONO INFERIORE – Andare a fare la spesa in tempi di emergenza coronavirus evitando lunghe code prima di entrare? Un sogno per tanti clienti dei supermercati, anche nella zona: fra Saronno e circondario è capitato che i tempi di attesa nei giorni scorsi superassero anche le due ore, tanta gente la si è vista anche in fila all’Esselunga di Venegono Inferiore sull’ex Varesina. Il tutto per l’esigenza di fare entrare poche persone alla volta, per le regole del “distanziamento” contro la diffusione del virus. Ora Esselunga, e Coop, stanno sperimentando una nuova app per i telefonini, si chiama Ufirst, che potrebbe risolvere il problema, praticamente con ingressi che avverrebbero su “appuntamento” o quasi.

“Ufirst offre gratuitamente ai supermercati una tecnologia che permette di evitare gli assembramenti, fondamentale tanto oggi quanto nella Fase 2, in cui dovremo continuare a rispettare distanze e disposizioni – dicono i responsabili della società. Che entrano nel dettaglio: “Ufirst permette di evitare file al supermercato, in farmacia o negli uffici pubblici prenotandosi da remoto e ricevendo un avviso in prossimità del proprio turno”.

Per ora Esselunga non ha ufficialmente comunicato luoghi e tempistiche della sperimentazione ma in alcuni punti vendita di Milano è apparso un avviso riguardo a tale iniziativa, in arrivo. In sostanza, tramite la app ci si inserisce in una coda virtuale: dieci minuti prima del proprio turni si viene avvisati.

14042020