A Pasqua e Pasquetta uscite “per spesa”, ma in auto ci sono più persone e i supermercati sono chiusi

LIMBIATE – Cinquecentocinquanta persone fermate e controllate nel lungo weekend pasquale e 17 sanzioni comminate per disobbedienza al DPCM assunto con l’emergenza Coronavirus.

E’ sicuramente il bilancio più corposo dalla metà di marzo, quando sono iniziate le attività specifiche di controllo, da parte della polizia locale limbiatese, delle motivazioni che portano le persone a girare per le strade.

La maggior parte delle persone fermate aveva autocertificazioni regolari e motivazioni che consentivano la loro presenza in strada: i sanzionati di Pasqua e Pasquetta, invece, adducevano per lo più la scusante dell’uscita per la spesa, in tre o quattro in auto e con i supermercati chiusi.

In particolare, nelle due giornate festive, il comando di piazza Cinque Giornate ha messo in campo venti agenti per organizzare diverse pattuglie sul territorio e ben dieci posti di blocco in ognuno dei due giorni, con servizi ininterrotti dalle 7 alle 20. E’ stato così possibile organizzare servizi di controllo nelle zone del centro, nei tratti lungo la viabilità principale, nonché in aree adiacenti parchi, giardini pubblici ed altri luoghi destinati ad uso pubblico, ove maggiore è il rischio di aggregazioni non consentite (come ad esempio l’area di Città Satellite e quella dell’imbocco del Parco delle Groane). L’attività di monitoraggio ha anche visto l’ausilio di un drone.

15042020