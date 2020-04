SARONNO – E’ attivo anche a Saronno il “carrello sospeso”.

I due punti vendita di Carrefour di via I Maggio (fronte Teatro) e piazza Libertà (sotto Oviesse) hanno accettato con piena disponibilità la proposta arrivata da alcuni cittadini e cittadine volontari della bottega Il Sandalo equosolidale: Da pochi giorni al loro ingresso è presente un carrello dove “Chi può, mette; chi ha bisogno, prende”.

Chiunque può contribuire acquistando presso il punto vendita (durante la propria spesa abituale) e lasciando nel carrello beni di necessità come: biscotti, scatolame, latte a lunga conservazione, zucchero, caffè, té, succhi di frutta, farina, riso, pasta, condimenti, ma non solo. Saranno graditi sapone, shampoo, crema mani, assorbenti femminili e per la Terza Età, pannolini per bambini, necessario per barba, cotone, cerotti, detersivi per piatti e bucato, e prodotti per i neonati. Ben vengano libri per bambini e altro che possa servire a quelle famiglie che si sono trovate all’improvviso senza reddito e che devono comunque affrontare le spese fisse come affitto e utenze. L’urgenza economica sarà lunga.

La speranza è che il maggior numero possibile di persone attinga a questa generosità saronnese che sicuramente abbonderà, e che quindi i carrelli si riempiano e si svuotino regolarmente. I promotori chiedono a tutti i cittadini di diffondere questa informazione attraverso le loro conoscenze e i canali personali. Ci auspichiamo che altri negozi aperti al pubblico come alimentari, panettieri, erboristerie e prodotti per l’igiene vogliano aderire all’iniziativa.

Per info e adesioni pagina Facebook: https://www.facebook.com/CarrelloSospesoSaronno/

Sul sito www.peramoredisaronno.it verrà pubblicata la mappa dei punti vendita aderenti.

Ringraziamo anche www.mamusca.it che inserirà la nostra iniziativa insieme con quella delle Ceste Sospese a Milano.

Gli eventuali prodotti avanzati, verranno recapitati in sicurezza al Centro Culturale islamico e all’Emporio Solidale presso Casa di Marta per le loro distribuzioni già attive.

Il messaggio sui Social e sui carrelli verrà esposto in diverse lingue per agevolarne la condivisione:

Hanging baskets, Give if you can, take if you need

Paniers suspendus, Prenez ce que vous sert, donnez ce que vous pouvez

Canastas colgadas, Quien pueda ponga, quien no pueda agarre

Cosuri suspendate, Cine poate da, cine nu – primeste

Basket Tulong Pagkain, Kung meron ka, magbikay ka, kung wala ka, kumuha ka.

如果您能,请留下一点点爱心。如果您需要,请接受大家的心意。

اشتر لك ولغيرك