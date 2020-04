CARONNO PERTUSELLA – Contagio da coronavirus, stavolta Caronno Pertusella fa -1. Com’è possibile? Era già capitato a Cislago dove c’erano state due persone segnalate, per sintomatologia ed esito del primo tampone, nell’elenco dei contagiati e che invece si erano rivelate negative al secondo tampone effettuato, ed anche alle successive verifiche mediche ed è questa l’ipotesi di ciò che potrebbe essere accaduto anche a Caronno.

A Caronno Pertusella si è dunque passati ai 68 contagiati di ieri ai 67 di oggi. In zona, tiene banco la situazione alla Sant’Agnese di Saronno dove i tamponi hanno evidenziato 6 casi fra ospiti con sintomatologia influenzale. Nel Saronnese oggi la situazione è poco “mossa”, +1 ad Uboldo che così arriva ad 11 in totale, dato stabile per Gerenzano (20) e Origgio (27). Lieve crescita a Cislago.

Nel Varesotto in tutto oggi si sono registrati +71 casi, che porta il totale provinciale a 1.884 casi confermati; a Como 2.154, oggi +48; in Brianza 3.878, oggi +57.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

15042020